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    Goldmans Geheimtipp

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    Brasiliens Stromnetz am Limit – und eine Aktie, die davon profitiert

    Brasiliens Stromnetz hat ein Problem: Tagsüber Solarüberschuss, abends droht Mangel. Goldman Sachs sieht genau darin die Chance für Eneva – und empfiehlt die Aktie des Energieversorgers zum Kauf.

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    Goldmans Geheimtipp - Brasiliens Stromnetz am Limit – und eine Aktie, die davon profitiert
    Foto: wO-ChatGPT

    Brasiliens Energiematrix gilt als eine der grünsten weltweit – rund 90 Prozent der installierten Kapazität stammen aus erneuerbaren Quellen. Doch ausgerechnet dieser Erfolg schafft ein wachsendes Problem: Mittags produzieren Solar- und Windanlagen mehr Strom als das Land verbrauchen kann. Abends, wenn die Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht und die Sonne längst untergegangen ist, fehlt es an flexibler, steuerbarer Kapazität. Das brasilianische Stromnetz steht damit zunehmend unter Druck – und genau dieser Druck macht ein weitgehend unbekanntes Energieunternehmen zum Profiteur: Eneva.

    Goldman Sachs hat die Coverage des börsennotierten Thermalkrafterzeugers Eneva (ENEV3.SA) mit einer Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 25,00 Brasilianischen Real aufgenommen – ein Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Investmentbank bezeichnet Eneva als einen der attraktivsten Kapitalallokateuren im brasilianischen Versorgersektor.

    Das Geschäftsmodell: Gas aus eigenen Quellen, Strom ins Netz

    Was Eneva von klassischen Kraftwerksbetreibern unterscheidet, ist das sogenannte "Reservoir-to-Wire"-Modell (R2W): Das Unternehmen fördert Erdgas aus eigenen Onshore-Reserven in den brasilianischen Becken Parnaíba und Amazonas – und verstromt es direkt vor Ort in eigenen Gaskraftwerken. Mit rund 38 Prozent der gesamten brasilianischen 2P-Onshore-Gasreserven sitzt Eneva buchstäblich auf dem Rohstoff, den seine Konkurrenten teuer einkaufen müssen. Das Ergebnis: deutlich höhere Margen und eine Wertschöpfungskette, die kaum ein anderer Wettbewerber replizieren kann.

    Mit 6,5 Gigawatt thermischer Kapazität ist Eneva der zweitgrößte Thermalkrafterzeuger Brasiliens. Hinzu kommen rund 700 Megawatt Solarkapazität sowie ein wachsendes Geschäft mit Flüssiggas-Verteilung (Small-Scale-LNG) an Industriekunden abseits des Stromnetzes.

    Der Katalysator: Eine Auktion mit Milliardenpotenzial

    Als unmittelbaren Kurstreiber identifizieren die Goldman-Sachs-Analysten die für den 18. März 2026 angesetzte brasilianische Kapazitätsreserveauktion (LRCAP 2026). Der brasilianische Staat will damit gezielt steuerbare Kraftwerkskapazität für die kommenden Jahre sichern – und schreibt Verträge mit zehn bis fünfzehn Jahren Laufzeit aus. Eneva könnte dabei gleich auf mehreren Ebenen punkten: Bestehende Kraftwerke mit auslaufenden Verträgen über rund 2 Gigawatt könnten neu kontrahiert werden, gleichzeitig winkt die Zulassung des Neuprojekts Celse 2 mit 1,3 Gigawatt Kapazität am Sergipe-Hub.

    Goldman Sachs schätzt den Gesamtbedarf der Auktion auf rund 21 Gigawatt – ein Volumen, das die gesamte Branche in Bewegung versetzt. Im optimistischen Szenario, das weitere Greenfield-Projekte wie das 2,4-Gigawatt-Vorhaben Ceiba sowie die künftige Monetarisierung zusätzlicher Gasreserven einschließt, sehen die Analysten ein Kurspotenzial von bis zu 37 Real je Aktie.

    Bewertung und Ausblick

    Mit einer realen Eigenkapitalrendite von 12,4 Prozent liegt Eneva deutlich über dem Branchendurchschnitt von rund 10 Prozent. Rund 82 Prozent des prognostizierten EBITDA stammen aus fixen, staatlich besicherten Vertragserlösen – eine Basis, die selbst in schwierigen Marktphasen Stabilität verspricht. Nach dem Investitionshöhepunkt 2026 dürfte der Verschuldungsgrad zügig sinken, die Analysten erwarten ab 2029 Dividendenrenditen von über 20 Prozent – sofern das Management keine neuen Wachstumsinvestitionen identifiziert.

    Hauptrisiken bleiben ein schwächer als erwartetes Auktionsergebnis, regulatorische Änderungen sowie der langfristige technologische Fortschritt bei Batteriespeichern, die perspektivisch einen Teil der thermischen Spitzenlastkapazität ersetzen könnten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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