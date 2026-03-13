Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.03. - FTSE Athex 20 stark +1,16 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 23.638,52 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Zalando +7,39 %, Rheinmetall +3,04 %, E.ON +2,95 %
Flop-Werte: Airbus -2,24 %, Volkswagen (VW) Vz -1,66 %, Henkel VZ -1,40 %
Der MDAX steht bei 29.120,84 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +3,37 %, Wacker Chemie +3,17 %, K+S +2,76 %
Flop-Werte: United Internet -4,64 %, ThyssenKrupp -4,46 %, Redcare Pharmacy -2,56 %
Der TecDAX steht bei 3.591,94 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +9,85 %, SUESS MicroTec +4,93 %, SMA Solar Technology +4,54 %
Flop-Werte: 1&1 -7,23 %, Evotec -4,81 %, United Internet -4,64 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:58) bei 5.768,96 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,57 %, Enel +3,24 %, Rheinmetall +3,04 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,39 %, Airbus -2,24 %, Volkswagen (VW) Vz -1,66 %
Der ATX steht aktuell (13:59:50) bei 5.334,23 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,13 %, Oesterreichische Post +2,90 %, OMV +2,34 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,83 %, Andritz -3,08 %, Wienerberger -2,91 %
Der SMI bewegt sich bei 12.894,86 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,83 %, Roche Holding +1,52 %, Swisscom +1,46 %
Flop-Werte: Sika -1,27 %, Geberit -1,20 %, Amrize -1,14 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.992,89 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Publicis Groupe +3,10 %, ORANGE +2,79 %, DANONE +2,24 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,39 %, Airbus -2,24 %, Renault -1,16 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.057,90 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +3,68 %, Tele2 (B) +2,22 %, Telia Company +1,78 %
Flop-Werte: Sandvik -2,52 %, SSAB Registered (A) -1,65 %, SKF (B) -0,82 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.250,00 PKT und gewinnt bisher +1,16 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +4,46 %, Piraeus Port Authority +3,46 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,50 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,58 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,51 %, Viohalco -0,14 %
