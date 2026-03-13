    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Besonders beachtet!

    Coinbase Aktie - Kurs legt am 13.03.2026 stark zu

    Am 13.03.2026 ist die Coinbase Aktie, bisher, um +5,05 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.03.2026

    Die Coinbase Aktie konnte bisher um +5,05 % auf 175,99 zulegen. Das sind +8,46  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 175,99, mit einem Plus von +5,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei Coinbase konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -25,39 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um -3,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Coinbase auf -12,81 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    Coinbase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,89 %
    1 Monat +41,26 %
    3 Monate -25,39 %
    1 Jahr -2,81 %

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,24 Mrd.EUR € wert.

    Coinbase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +4,67 %
    +1,63 %
    +41,28 %
    -25,09 %
    -2,07 %
    +212,62 %
    -44,42 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
