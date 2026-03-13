AKTIE IM FOKUS
Zalando nähern sich 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistischere Einstufung der Investmentbank Bernstein hat die Aktien von Zalando am Freitag zurück in Richtung ihrer 200-Tage-Linien getrieben. Die Papiere des Onlinehändlers gewannen fast 10 Prozent auf 24,20 Euro. Die 200-Tage-Linien als langfristige Trendbarometer liegen damit nur noch gut 50 Cent entfernt. Bernstein-Experte William Woods setzte ein Kursziel von 25 Euro an und gab sein "Underperform"-Votum auf.
"Zalando ist zwar nur ein Kaufhaus, aber ein Kaufhaus, das Geld verdient", schrieb Woods. Er lobte den verbesserten Barmittelzufluss und den Start von Ausschüttungen an die Anleger. Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sieht er gelassen und befürchtet keine existenzgefährdende Verdrängung.
Zalando-Aktien hatten sich zwischen Ende Februar 2025 und Anfang März in gut einem Jahr mehr als halbiert auf 18,79 Euro. Seit acht Tagen sind sie allerdings klar auf Erholungskurs./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,08 % und einem Kurs von 23,75 auf Tradegate (13. März 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +18,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +5,84 %/+124,39 % bedeutet.
Die Zahlen sind Top Top Top..weit höher als von allen Analysten vorhergesagt.
„Die Zahlen und der Ausblick übertreffen die Erwartungen deutlich, dazu kommt ein Aktienrückkaufprogramm. Für mich sind das klare bullische Signale. Ich gehe davon aus, dass die Aktie mittelfristig wieder in Richtung 30 € und darüber laufen kann.“
Meldung von heute morgen, Quelle:
Zalando liefert starke Ergebnisse für 2025, erwartet weitere Beschleunigung in 2026 durch KI-Innovationen und kündigt Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Euro an
- Konzernumsatz steigt um 16,8 % auf 12,3 Milliarden Euro, bereinigtes EBIT klettert um 15,6% auf 591 Millionen Euro.
- Zalando setzt seine Strategie weiterhin erfolgreich um: Das Unternehmen nutzt KI über seine gesamte Daten- und Infrastrukturplattform hinweg und leistet Pionierarbeit für die nächste Generation des agentic commerce in Europa.
- Nach der Übernahme von ABOUT YOU erzielt Zalando große Fortschritte bei der Realisierung von Synergien; das Unternehmen will die Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bereits im Jahr 2028 erreichen, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant.
- Im B2C-Bereich steigert der Multi-App-Ansatz des Unternehmens das Bruttowarenvolumen (GMV) auf 17,6 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT auf 536 Millionen Euro, während die Zahl der aktiven Kund*innen einen neuen Rekordwert von 62 Millionen erreicht.
- Im B2B-Bereich steigt der Umsatz um 14,6% auf 1,1 Milliarden Euro, wobei sich das bereinigte EBIT mehr als verdoppelt. Zalandos B2B-Softwareeinheit SCAYLE expandiert in die USA und gewinnt einen bedeutenden Auftrag für das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi’s®.
- Die Gruppe erwartet für 2026 eine weitere Beschleunigung und weiterhin profitables Wachstum und setzt damit einen weiteren Meilenstein für das Erreichen der mittelfristigen Unternehmensziele für 2028.
- Aufgrund des starken Ergebnisse im Jahr 2025 sowie des Vertrauens von Zalando in die mittelfristige Margenausweitung und die starke Cash-Generierung kündigt das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an, um überschüssiges Kapital an die Aktionär*innen zurückzugeben.