    AKTIE IM FOKUS

    Zalando nähern sich 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar

    Zalando nähern sich 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistischere Einstufung der Investmentbank Bernstein hat die Aktien von Zalando am Freitag zurück in Richtung ihrer 200-Tage-Linien getrieben. Die Papiere des Onlinehändlers gewannen fast 10 Prozent auf 24,20 Euro. Die 200-Tage-Linien als langfristige Trendbarometer liegen damit nur noch gut 50 Cent entfernt. Bernstein-Experte William Woods setzte ein Kursziel von 25 Euro an und gab sein "Underperform"-Votum auf.

    "Zalando ist zwar nur ein Kaufhaus, aber ein Kaufhaus, das Geld verdient", schrieb Woods. Er lobte den verbesserten Barmittelzufluss und den Start von Ausschüttungen an die Anleger. Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sieht er gelassen und befürchtet keine existenzgefährdende Verdrängung.

    Zalando-Aktien hatten sich zwischen Ende Februar 2025 und Anfang März in gut einem Jahr mehr als halbiert auf 18,79 Euro. Seit acht Tagen sind sie allerdings klar auf Erholungskurs./ag/jha/

    Zalando

    +6,49 %
    +18,07 %
    +16,53 %
    -3,16 %
    -27,32 %
    -37,51 %
    -74,02 %
    -23,52 %
    +2,03 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,08 % und einem Kurs von 23,75 auf Tradegate (13. März 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +18,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +5,84 %/+124,39 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Treiber der Kursentwicklung: erwartete Kaufimpulse durch ARK, Analystenhochstufungen mit Kurszielen um 30–36 € und ein geplantes Rückkaufprogramm von bis zu ~300 Mio. € (~5% in 3 Monaten). Diskutiert werden Bewertung und Fundamentaldaten: Lob für Management und Kennzahlen versus Kritik an Marge, Lagerbestand, Forderungen/Verbindlichkeiten und AboutYou‑Wachstum; kurzfristige technische Stärke und Volatilität werden erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    dpa-AFX
