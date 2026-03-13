Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin auf 72.795 USD — Krypto-Rallye treibt Altcoins an - 13.03.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +3,21 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 72.893,73USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +3,54 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +3,54 %, Solana SOL/USD änderte sich um +4,82 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +7,57 %, ETH/USD um +5,06 %, SOL/USD um +8,22 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +5,53 %.
