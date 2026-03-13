Glencore: Fusion mit Rio Tinto weiterhin möglich

Im Februar scheiterten Fusionsgespräche zwischen Glencore und Rio Tinto, weil sich die beiden Giganten nicht auf die relative Gewichtung ihrer Vermögenswerte einigen konnten, wie Marketscreener berichtet. Allerdings hat sich am 7. Januar, schon Wochen vorher, die Situation grundlegend geändert. Vom Anstieg der Kohlepreise angetrieben hat die Glencore-Aktie den Markt übertroffen und stieg um 26 Prozent. Rio Tinto hingegen leidet unter dem Preisverfall von Eisenerz. Die Aktie legte lediglich um 9 Prozent zu.

Gary Nagle, CEO von Glencore, will diesen, aktuellen Bergbauzyklus nutzen, um die etablierte Ordnung aufzurütteln. Laut Quellen von Reuters betrachtet Glencore das Scheitern der Gespräche lediglich als regulatorische Pause. Trotz der verbesserten finanziellen Lage bestehen für Glencore allerdings zwei große Hürden. Gemäß den britischen Börsenregeln darf Rio Tinto die Verhandlungen frühestens sechs Monate nach dem Abbruch im Februar wieder aufnehmen.