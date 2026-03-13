BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 194 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 171,3EUR auf Tradegate (13. März 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 194

Kursziel alt: 194

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



