    Monster Beverage Aktie heute im Plus (67,21€) - 13.03.2026

    Am 13.03.2026 ist die Monster Beverage Aktie, bisher, um +0,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Monster Beverage Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Monster Beverage Aktie. Sie steigt um +0,83 % auf 67,21. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Monster Beverage Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,21, mit einem Plus von +0,83 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Monster Beverage Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,81 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Monster Beverage um +1,46 % gewonnen.

    Monster Beverage Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,86 %
    1 Monat -2,91 %
    3 Monate +4,81 %
    1 Jahr +33,59 %

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 977 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,67 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,67 %. Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +1,24 %.

    Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monster Beverage

    +1,37 %
    +2,41 %
    -2,91 %
    +4,81 %
    +33,59 %
    +41,08 %
    +77,64 %
    +232,55 %
    +981,12 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z





