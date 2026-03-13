    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP 2

    Streikende Lufthansa-Piloten lassen erneut hunderte Flüge ausfallen

    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Aktualisiert.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr als 600 Flugausfälle und tausende enttäuschte Passagiere: Der Streik der Piloten hat auch am zweiten Tag die Lufthansa und ihre Kunden empfindlich getroffen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sieht Belege für eine unerwartet hohe Beteiligung der Beschäftigten, wartet aber weiterhin auf ein neues Angebot des Arbeitgebers im festgefahrenen Tarifkonflikt um die Betriebsrenten. Erst für den Samstag erwartet Lufthansa wieder einen Flugverkehr im üblichen Umfang.

    Nach Angaben des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport fielen am zweiten Streiktag in Frankfurt rund 450 von 1.225 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 180 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Die Zahlen beziehen sich auf alle Fluggesellschaften, die Ausfälle sind wesentlich der Lufthansa zuzuordnen. An den anderen deutschen Flughäfen sind nur Lufthansaflüge in die beiden Drehkreuze betroffen, während zum Beispiel Eurowings wie gewohnt fliegt.

    Lufthansa: Halten Sonderflugplan ein

    Lufthansa hat für die Streikzeit einen Sonderflugplan aufgestellt, der mindestens die Hälfte der üblichen Flüge anbietet. Auf der Langstrecke sollten 60 Prozent stattfinden. Dieser Flugplan werde weiterhin eingehalten, erklärte eine Sprecherin. Lufthansa wollte nach eigener Ankündigung größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines erledigen lassen und freiwillige Crews einsetzen.

    Vorwurf der Schönfärberei

    Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit sprach am Freitagmittag hingegen von einer Ausfallquote von mehr als 65 Prozent. VC-Vizepräsidentin Katharina Diesseldorff warf dem Unternehmen erneut "Schönfärberei" vor. Sie sagte: "Die Lufthansa hat natürlich ein Interesse daran, ihre Zahlen möglichst positiv darzustellen und damit zu suggerieren, der Streik sei weniger wirksam. Unsere Zahlen zeigen jedoch sehr deutlich, dass die Beteiligung sehr hoch ist."

    Ein Lufthansa-Sprecher reagierte darauf mit den Worten: "Wir halten nichts von gegenseitigen öffentlichen Bezichtigungen und werden uns insofern nicht daran beteiligen."

    Cityline fliegt wieder

    Der am Donnerstag begonnene Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Fracht-Tochter Cargo sollte noch bis Mitternacht dauern. Es geht in dem Tarifkonflikt um die Betriebsrenten von rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Beendet wurde hingegen der nur auf einen Tag geplante Streik bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline. Dort wollen die Piloten höhere Gehälter durchsetzen./ceb/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 72,45 auf Tradegate (13. März 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,82 %/+16,79 % bedeutet.




