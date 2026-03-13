Scherzer & Co. AG: Jahresergebnis & Dividendenvorschlag
Die Scherzer & Co. AG legt ihren testierten Jahresabschluss 2025 vor und informiert über Ergebnis, Dividendenvorschlag sowie Termin und Ort der Hauptversammlung.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 den Jahresabschluss 2025 der Scherzer & Co. AG gebilligt und damit festgestellt.
- Jahresüberschuss 2025: 4.852 TEUR.
- Ergebnis je Aktie 2025: 0,18 EUR.
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,05 EUR je Stückaktie vor; Hauptversammlung voraussichtlich am 27. Mai 2026 in Düsseldorf.
- Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments sowie Sondersituationen/Corporate Action.
- Aktiennotierung: Scale (Frankfurt), Freiverkehr (Düsseldorf, München, Stuttgart), Xetra und Tradegate.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im
Plus.
0,00 %
-1,54 %
-2,29 %
+9,40 %
+16,36 %
-7,91 %
-4,48 %
+59,60 %
+55,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte