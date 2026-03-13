    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    Scherzer & Co. AG: Jahresergebnis & Dividendenvorschlag

    Die Scherzer & Co. AG legt ihren testierten Jahresabschluss 2025 vor und informiert über Ergebnis, Dividendenvorschlag sowie Termin und Ort der Hauptversammlung.

    Scherzer & Co. AG: Jahresergebnis & Dividendenvorschlag
    • Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 den Jahresabschluss 2025 der Scherzer & Co. AG gebilligt und damit festgestellt.
    • Jahresüberschuss 2025: 4.852 TEUR.
    • Ergebnis je Aktie 2025: 0,18 EUR.
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,05 EUR je Stückaktie vor; Hauptversammlung voraussichtlich am 27. Mai 2026 in Düsseldorf.
    • Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments sowie Sondersituationen/Corporate Action.
    • Aktiennotierung: Scale (Frankfurt), Freiverkehr (Düsseldorf, München, Stuttgart), Xetra und Tradegate.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im Plus.


