BERNSTEIN RESEARCH stuft Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Nach einem deutlichen Kursrückgang seien Chancen und Risiken der Aktie nun ausgewogener, schrieb William Woods am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Auch die Gewinnschätzungen seien in den vergangenen 12 Monaten sichtbar zurückgekommen. Dazu habe das Management des Online-Modehändlers begonnen, Mittel an die Aktionäre auszuschütten, und der Barmittelzufluss habe sich verbessert. Woods bevorzugt aber weiterhin Inditex und Next./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,40 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (13. März 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.





