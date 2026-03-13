25 0 Kommentare OMRON plant datengestützten Wachstumskurs bis 2030 in Europa

Bis 2030 richtet OMRON sein Geschäft radikal neu aus: datengetrieben, nachhaltig und mit klarem Fokus auf Automatisierung, Digital Health und smarte Datendienste.

OMRON plant bis 2030 eine nachhaltige Transformation zu einem datengetriebenen GEMBA DX-Unternehmen, um das Wachstum zu fördern und das Portfolio neu auszurichten.

Der Fokus liegt auf 13 Schwerpunktgeschäften, insbesondere in der industriellen Automatisierung, Digital Health und Datendiensten, wobei etwa 70 % der Investitionen in diese Bereiche fließen sollen.

Europa wird als eine der wichtigsten Regionen für die globale Transformationsstrategie von OMRON betrachtet, mit besonderem Fokus auf Deutschland, Italien und Spanien.

Für das europäische Geschäft strebt OMRON bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von +8 % im Bereich industrielle Automatisierung an, mit Schwerpunkt auf IA Data Solutions und virtuellen Steuerungsplattformen.

In Deutschland hat OMRON in den letzten Jahren in Automation Center investiert, um Kunden vor Ort besser zu unterstützen und Anwendungskompetenz zu stärken, insbesondere für kleine und mittlere Fertigungsunternehmen.

Das Unternehmen will seine Marktposition im Gesundheitswesen durch Nutzung seiner Stärken bei medizinischer Beratung, Produktgenauigkeit und Markenpositionierung deutlich ausbauen.





