OMRON plant datengestützten Wachstumskurs bis 2030 in Europa
Bis 2030 richtet OMRON sein Geschäft radikal neu aus: datengetrieben, nachhaltig und mit klarem Fokus auf Automatisierung, Digital Health und smarte Datendienste.
- OMRON plant bis 2030 eine nachhaltige Transformation zu einem datengetriebenen GEMBA DX-Unternehmen, um das Wachstum zu fördern und das Portfolio neu auszurichten.
- Der Fokus liegt auf 13 Schwerpunktgeschäften, insbesondere in der industriellen Automatisierung, Digital Health und Datendiensten, wobei etwa 70 % der Investitionen in diese Bereiche fließen sollen.
- Europa wird als eine der wichtigsten Regionen für die globale Transformationsstrategie von OMRON betrachtet, mit besonderem Fokus auf Deutschland, Italien und Spanien.
- Für das europäische Geschäft strebt OMRON bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von +8 % im Bereich industrielle Automatisierung an, mit Schwerpunkt auf IA Data Solutions und virtuellen Steuerungsplattformen.
- In Deutschland hat OMRON in den letzten Jahren in Automation Center investiert, um Kunden vor Ort besser zu unterstützen und Anwendungskompetenz zu stärken, insbesondere für kleine und mittlere Fertigungsunternehmen.
- Das Unternehmen will seine Marktposition im Gesundheitswesen durch Nutzung seiner Stärken bei medizinischer Beratung, Produktgenauigkeit und Markenpositionierung deutlich ausbauen.
