    OMRON plant datengestützten Wachstumskurs bis 2030 in Europa

    Bis 2030 richtet OMRON sein Geschäft radikal neu aus: datengetrieben, nachhaltig und mit klarem Fokus auf Automatisierung, Digital Health und smarte Datendienste.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • OMRON plant bis 2030 eine nachhaltige Transformation zu einem datengetriebenen GEMBA DX-Unternehmen, um das Wachstum zu fördern und das Portfolio neu auszurichten.
    • Der Fokus liegt auf 13 Schwerpunktgeschäften, insbesondere in der industriellen Automatisierung, Digital Health und Datendiensten, wobei etwa 70 % der Investitionen in diese Bereiche fließen sollen.
    • Europa wird als eine der wichtigsten Regionen für die globale Transformationsstrategie von OMRON betrachtet, mit besonderem Fokus auf Deutschland, Italien und Spanien.
    • Für das europäische Geschäft strebt OMRON bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von +8 % im Bereich industrielle Automatisierung an, mit Schwerpunkt auf IA Data Solutions und virtuellen Steuerungsplattformen.
    • In Deutschland hat OMRON in den letzten Jahren in Automation Center investiert, um Kunden vor Ort besser zu unterstützen und Anwendungskompetenz zu stärken, insbesondere für kleine und mittlere Fertigungsunternehmen.
    • Das Unternehmen will seine Marktposition im Gesundheitswesen durch Nutzung seiner Stärken bei medizinischer Beratung, Produktgenauigkeit und Markenpositionierung deutlich ausbauen.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
