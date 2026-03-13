VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 € je Aktie fest
VINCORION startet seinen Börsengang: Ein Angebotspreis von 17 Euro je Aktie, starke Ankerinvestoren und ein Emissionsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe prägen das IPO.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- VINCORION legt den Angebotspreis für den Börsengang auf 17,00 Euro je Aktie fest.
- Das Angebot umfasst bis zu 20.297.500 Aktien, inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption, bereitgestellt vom Hauptaktionär STAR Capital.
- Das Gesamtemissionsvolumen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt bis zu ca. 345 Millionen Euro, mit einer Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro.
- Cornerstone-Investoren wie Fidelity International, Invesco und T. Rowe Price haben sich auf garantierte Zuteilungen im Gesamtwert von ca. 105 Millionen Euro verpflichtet.
- Der Börsengang ist für den Zeitraum vom 16. bis 19. März 2026 geplant, der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. März 2026 sein.
- Der Angebot und die Börsenzulassung stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin; alle Erlöse fließen STAR Capital zu.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.