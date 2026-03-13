37 0 Kommentare VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 € je Aktie fest

VINCORION startet seinen Börsengang: Ein Angebotspreis von 17 Euro je Aktie, starke Ankerinvestoren und ein Emissionsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe prägen das IPO.

VINCORION legt den Angebotspreis für den Börsengang auf 17,00 Euro je Aktie fest.

Das Angebot umfasst bis zu 20.297.500 Aktien, inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption, bereitgestellt vom Hauptaktionär STAR Capital.

Das Gesamtemissionsvolumen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt bis zu ca. 345 Millionen Euro, mit einer Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro.

Cornerstone-Investoren wie Fidelity International, Invesco und T. Rowe Price haben sich auf garantierte Zuteilungen im Gesamtwert von ca. 105 Millionen Euro verpflichtet.

Der Börsengang ist für den Zeitraum vom 16. bis 19. März 2026 geplant, der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. März 2026 sein.

Der Angebot und die Börsenzulassung stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin; alle Erlöse fließen STAR Capital zu.





Lesen Sie auch Machtverschiebung im Automarkt BYD prüft Kauf eines Traditionsherstellers Kryptomarkt trotzt Krise Doch sicherer Hafen? Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana legen deutlich zu Sell the rip, baby S&P 500 fällt auf tiefsten Stand seit November nach heftigem Ausverkauf In der Größe liegt die Stärke Marktturbulenzen? Diese Aktie ist der wahre "sichere Hafen" – Kursziel rauf!





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.