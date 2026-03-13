    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 € je Aktie fest

    VINCORION startet seinen Börsengang: Ein Angebotspreis von 17 Euro je Aktie, starke Ankerinvestoren und ein Emissionsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe prägen das IPO.

    VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 € je Aktie fest
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • VINCORION legt den Angebotspreis für den Börsengang auf 17,00 Euro je Aktie fest.
    • Das Angebot umfasst bis zu 20.297.500 Aktien, inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption, bereitgestellt vom Hauptaktionär STAR Capital.
    • Das Gesamtemissionsvolumen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt bis zu ca. 345 Millionen Euro, mit einer Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro.
    • Cornerstone-Investoren wie Fidelity International, Invesco und T. Rowe Price haben sich auf garantierte Zuteilungen im Gesamtwert von ca. 105 Millionen Euro verpflichtet.
    • Der Börsengang ist für den Zeitraum vom 16. bis 19. März 2026 geplant, der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. März 2026 sein.
    • Der Angebot und die Börsenzulassung stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin; alle Erlöse fließen STAR Capital zu.






