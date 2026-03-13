    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nemetschek erhöht Dividende 2025 um 24% auf 0,68 €

    Nemetschek setzt seine Erfolgsgeschichte fort: Nach starkem Umsatzwachstum 2025 plant der Softwarekonzern die 13. Dividendenanhebung in Folge – diesmal um fast ein Viertel.

    Nemetschek erhöht Dividende 2025 um 24% auf 0,68 €
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
    • Die Nemetschek Group schlägt eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor.
    • Es ist die dreizehnte aufeinanderfolgende Dividendenanhebung in der Unternehmensgeschichte.
    • Die geplante Dividende entspricht einer Steigerung von 0,55 auf 0,68 Euro je Aktie, was einer Erhöhung um 23,6% entspricht.
    • Die Ausschüttungssumme würde bei Zustimmung der Hauptversammlung von 63,5 Mio. Euro auf 78,5 Mio. Euro steigen.
    • Das Unternehmen konnte im Jahr 2025 den Umsatz um 19,7% (währungsbereinigt 22,6%) auf 1,191 Milliarden Euro steigern und die Umsatz-Milliardengrenze erstmals überschreiten.
    • Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet, beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und setzt auf KI-gestützte Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 19.03.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.194,81PKT (+0,02 %).






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nemetschek erhöht Dividende 2025 um 24% auf 0,68 € Nemetschek setzt seine Erfolgsgeschichte fort: Nach starkem Umsatzwachstum 2025 plant der Softwarekonzern die 13. Dividendenanhebung in Folge – diesmal um fast ein Viertel.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     