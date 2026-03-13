Nemetschek erhöht Dividende 2025 um 24% auf 0,68 €
Nemetschek setzt seine Erfolgsgeschichte fort: Nach starkem Umsatzwachstum 2025 plant der Softwarekonzern die 13. Dividendenanhebung in Folge – diesmal um fast ein Viertel.
- Die Nemetschek Group schlägt eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor.
- Es ist die dreizehnte aufeinanderfolgende Dividendenanhebung in der Unternehmensgeschichte.
- Die geplante Dividende entspricht einer Steigerung von 0,55 auf 0,68 Euro je Aktie, was einer Erhöhung um 23,6% entspricht.
- Die Ausschüttungssumme würde bei Zustimmung der Hauptversammlung von 63,5 Mio. Euro auf 78,5 Mio. Euro steigen.
- Das Unternehmen konnte im Jahr 2025 den Umsatz um 19,7% (währungsbereinigt 22,6%) auf 1,191 Milliarden Euro steigern und die Umsatz-Milliardengrenze erstmals überschreiten.
- Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet, beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und setzt auf KI-gestützte Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 19.03.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.194,81PKT (+0,02 %).
