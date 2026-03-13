    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB
    OHB SE feiert 25 Jahre Börsengang – Raumfahrt- und Tech-Konzern im Jubiläums-Highlight

    Vom Neuen Markt zum europäischen Raumfahrtschwergewicht: OHB SE blickt 2026 auf 25 Jahre Börsennotierung und eine beeindruckende Wachstumsreise zurück.

    Foto: adobe.stock.com
    • OHB SE feiert das 25-jährige Jubiläum des Börsengangs (Börsengang 2001); Mitteilung datiert 13.03.2026.
    • IPO 2001 als „OHB Teledata AG“: Ausgabepreis €10,50 pro Aktie, Emissionserlös €24,15 Mio; damals Gesamtleistung €15 Mio und 125 Mitarbeiter.
    • 2002 Übernahme der OHB System AG und Einstieg in die Raumfahrtsparte; erster großer Meilenstein war das SAR-Lupe-Radaraufklärungssystem für die Bundeswehr.
    • Organisches und anorganisches Wachstum machte OHB zu einem europäischen Raumfahrtsystemhaus mit Projekten wie Galileo, Meteosat Third Generation, SARah, Beiträgen zu Ariane sowie Aktivitäten bei Rocket Factory Augsburg und im Downstream/Digital-Bereich.
    • Aktuell erwartet OHB für 2025 eine Gesamtleistung von rund €1,2 Mrd und beschäftigt etwa 3.800 Mitarbeiter; Notierung im Prime Standard (ISIN DE0005936124) und eines der wenigen noch börsennotierten Unternehmen aus dem Neuen Markt.
    • Gründerfamilie bleibt Mehrheitsaktionär und sichert Kontinuität; Marco Fuchs ist seit dem Börsengang Vorstandsvorsitzender; der testierte Konzernabschluss 2025 wird am 19. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernjahresabschluss 2025, bei OHB ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 251,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,18 % im Minus.


