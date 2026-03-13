BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 26,16EUR auf Tradegate (13. März 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Mathieu Robilliard
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mathieu Robilliard
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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