BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 26,16EUR auf Tradegate (13. März 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Mathieu Robilliard

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was einem Rückgang von -2,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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