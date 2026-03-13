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    Erneut hunderte Flüge wegen Pilotenstreik abgesagt

    WDH - Erneut hunderte Flüge wegen Pilotenstreik abgesagt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung: Im 2. Abs., 1. S. falsches Wort korrigiert: "fielen" statt "wurden".)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Streik der Lufthansa -Piloten hat auch am zweiten Tag hunderte Flüge ausfallen lassen. An den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München wurden für den Freitag zusammen mehr als 600 Starts und Landungen abgesagt, wie die Flughafenbetreiber berichten. Erst für den Samstag werde wieder ein Flugverkehr im üblichen Umfang erwartet.

    Nach Angaben des Frankfurter Betreibers Fraport fielen am zweiten Streiktag in Frankfurt rund 450 von 1.225 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 180 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Die Zahlen beziehen sich auf alle Fluggesellschaften, die Ausfälle sind wesentlich der Lufthansa zuzuordnen.

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    Lufthansa: Halten Sonderflugplan ein

    Lufthansa hat für die Streikzeit einen Sonderflugplan aufgestellt, der mindestens die Hälfte der üblichen Flüge anbietet. Auf der Langstrecke sollen 60 Prozent stattfinden. Dieser Flugplan werde weiterhin eingehalten, erklärte eine Sprecherin. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit spricht hingegen davon, dass 70 Prozent der Flugzeuge stehengeblieben seien.

    Der am Donnerstag begonnene Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Fracht-Tochter Cargo sollte noch bis Mitternacht dauern. Es geht in dem Tarifkonflikt um die Betriebsrenten von rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Beendet wurde hingegen der nur auf einen Tag geplante Streik bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline. Dort wollen die Piloten höhere Gehälter durchsetzen./ceb/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 72,75 auf Tradegate (13. März 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,82 %/+16,79 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Pilotenstreiks und Arbeitskampf auf die Lufthansa-Aktie, mögliche Auslagerung von Cockpitplätzen und Rentenverpflichtungen sowie daraus resultierende operative Störungen. Diskutiert werden höhere Kerosin-/Ölpreise und fehlende Hedges, kurzfristige Kursvolatilität gegenüber Peers, Einzelkäufe (z. B. 1.000 St. bei ~7,56 €) und mögliche Rückforderung von US-Zöllen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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