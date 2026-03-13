Sigenergy eröffnet Nantong Smart Energy Center mit starkem Fokus auf „AI in All" - Strategie und Produktportfolio

NANTONG, China, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy hat heute einen weiteren Meilenstein erreicht und das Sigenergy Nantong Smart Energy Center in Nantong, in der Jiangsu Provinz, China eröffnet. Es reisten 2000 hochkarätige Gäste aus mehr als 50 Ländern an, um dieses bedeutende Event gemeinsam zu begehen. Im Rahmen des Events stellte Sigenergy eine Reihe von Innovationen vor, die die nächste Phase im rapiden globalen Firmenwachstum einläuten. Unter anderem wurde die „AI in All" – Strategie vorgestellt sowie weitere Produktneuheiten im Bereich Residential, C&I und Utility, die das Portfolio des rasant wachsenden Unternehmens weiter komplettieren.

Die ausgerufene "AI in All" Strategie von Sigenergy stellt künstliche Intelligenz ins Zentrum allen Handelns. Beginnend mit der Herstellung der Produkte, über Software und Energiemanagementsysteme, transformiert KI Hardware vom reinen Funktionsmodus zu intelligenten ineinandergreifenden und kontinuierlich optimierten Systemen.

"Sigenergy möchte die globale Energiewende durch "AI in All" - Innovationen weiter anführen", sagt Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy. „Unser Fokus ist ganz klar das Beste aus KI herauszuholen, um noch intelligentere und anpassungsfähigere Energiesysteme zu entwickeln und weiter Industriestandards zu setzen."

Erneuerbare Energien und Speichertechnologie verändern weiterhin die globale Energielandschaft. Hierbei entwickelt sich die Industrie mehr und mehr weg von reiner Hardware und hin zu integrierten Systemen, die das Hauptaugenmerk auf die User Experience legen. Sigenergy implementiert KI als das Fundament aller Technologien.

Der Einsatz von KI verbessert das Energiemanagement erheblich und hilft selbst komplexe Anwendungsszenarien nutzerfreundlich zu optimieren. Sigenergy setzt diese innovative Technologie gleichermaßen im Privat-, Gewerbe- und Utility-Bereich ein und beschleunigt so die Entwicklung einer immer intelligenteren und anpassungsfähigeren globalen Energieinfrastruktur.

Nantong Smart Energy Center setzt neue Maßstäbe in der intelligenten Produktion

Das neu eröffnete Sigenergy Nantong Smart Energy Center ist der wohl fortschrittlichste Beleg der „AI in All" – Strategie. Mit einer Fläche von 136.000 Quadratmetern und einer Investition von 500 Millionen RMB (≈ 70 Millionen USD) verfügt die Anlage über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 300.000 Wechselrichtern und Batteriepacks. Dabei ist sie mehr als nur eine Produktionsanlage, sondern ein integrierter Hub, der fortschrittliche Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung und globale Logistik vereint.