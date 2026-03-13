    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Edison Releases Critical Report on HgT (HGT) Impact

    Edison’s latest report on HgT highlights resilient growth, strong margins and an AI‑driven portfolio, despite a wider discount to NAV after the software sell‑off.

    • Edison published a report on HgT (LSE: HGT) on 13 March 2026.
    • HgT’s final FY25 LTM revenue grew 17% and EBITDA grew 19% (organic growth of 11% revenue and 17% EBITDA).
    • FY25 NAV total return was 4.0%, partly offset by lower comparable multiples and increased net debt used to finance bolt‑on M&A.
    • Portfolio companies maintain an average EBITDA margin of 33%, though margins are reduced by extensive growth investments into AI.
    • Hg’s dedicated AI incubator (Hg Catalyst) supports over 1,600 live generative AI projects across the portfolio and more than 40 agentic products/features launched.
    • HgT’s shares trade at a c.27% discount to NAV (10‑year average 8%), implying an average EV/next‑12‑month EBITDA multiple of about 15x, after a broad sell‑off in software stocks.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
