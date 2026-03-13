33 0 Kommentare Edison Releases Critical Report on HgT (HGT) Impact

Edison’s latest report on HgT highlights resilient growth, strong margins and an AI‑driven portfolio, despite a wider discount to NAV after the software sell‑off.

Edison published a report on HgT (LSE: HGT) on 13 March 2026.

HgT’s final FY25 LTM revenue grew 17% and EBITDA grew 19% (organic growth of 11% revenue and 17% EBITDA).

FY25 NAV total return was 4.0%, partly offset by lower comparable multiples and increased net debt used to finance bolt‑on M&A.

Portfolio companies maintain an average EBITDA margin of 33%, though margins are reduced by extensive growth investments into AI.

Hg’s dedicated AI incubator (Hg Catalyst) supports over 1,600 live generative AI projects across the portfolio and more than 40 agentic products/features launched.

HgT’s shares trade at a c.27% discount to NAV (10‑year average 8%), implying an average EV/next‑12‑month EBITDA multiple of about 15x, after a broad sell‑off in software stocks.





