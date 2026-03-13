SMA Solar Technology Aktie mit starker Tagesperformance - 13.03.2026

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 34,48€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,62 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,48€, mit einem Plus von +4,93 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Obwohl sich die SMA Solar Technology Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,37 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +13,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,48 % verloren.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,05 % 1 Monat -0,73 % 3 Monate -12,37 % 1 Jahr +66,26 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,20 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +5,52 %. SolarEdge legt um +6,64 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.