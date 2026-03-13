Airbus - Aktie im Spotlight - 13.03.2026

Die Airbus Aktie ist bisher um -2,42 % auf 170,22€ gefallen. Das sind -4,22 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 170,22€, mit einem Minus von -2,42 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Airbus Aktionäre einen Verlust von -10,86 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbus einen Rückgang von -12,51 %.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,14 % 1 Monat -9,10 % 3 Monate -10,86 % 1 Jahr +5,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Airbus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste und mögliche Erholung der Airbus‑Aktie. Diskutiert wird, ob der Abverkauf bereits Boden bildet oder weitergeht, neben Chancen zum Nachkauf aufgrund voller Auftragsbücher werden aktuelle Kaufempfehlungen/Analysen (Deutsche Bank, Bernstein) und technische Rebound‑Signale genannt.

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,35 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Auf dem Weg zu einer unabhängigen europäischen Raumfahrt wollen Deutschland und Norwegen in Zukunft enger zusammenarbeiten. "Wir haben uns viel zu lange auf andere Trägersysteme und andere Nationen in der Welt verlassen", sagte Bundeskanzler …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,37 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +2,51 %. Textron legt um +0,58 % zu Rolls-Royce Holdings notiert im Minus, mit -1,20 %.

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.