CF Industries Holdings Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 13.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CF Industries Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,06 %, geht es heute bei der CF Industries Holdings Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

Obwohl die CF Industries Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +83,39 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +28,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +87,85 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,85 % 1 Monat +55,03 % 3 Monate +83,39 % 1 Jahr +73,21 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 156 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,28 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von CF Industries Holdings

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,18 %. The Mosaic notiert im Minus, mit -5,83 %. K+S notiert im Plus, mit +4,85 %. Nutrien legt um +0,16 % zu

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.