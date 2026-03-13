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    Bitcoin steigt trotz Unsicherheit über 73.000 US-Dollar

    Bitcoin steigt trotz Unsicherheit über 73.000 US-Dollar
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag trotz hoher Unsicherheit über 73.000 US-Dollar gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung 73.441 US-Dollar. Am Morgen hatte der Preis noch unter 70.000 Dollar gelegen.

    Klare Gründe für die Kursgewinne gab es nicht. Schließlich zeichnet sich weiterhin kein Ende des Iran-Kriegs ab. "Inmitten der geopolitischen Unsicherheiten zeigt der Bitcoin nach wie vor eine gewisse Krisenresilienz", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Der Bitcoin hatte Ende Februar kurz vor Beginn des Iran-Kriegs noch bei 64.000 Euro gelegen und seitdem tendenziell zugelegt.

    "Das Interesse an Bitcoin signalisiert, dass Anleger die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Iran-Kriegs doch noch nicht aufgegeben haben und diese bereit sind, sich auf eine mögliche Erholung zu positionieren", schreibt Emden. Der aktuelle Preisanstieg dürfe aber nicht über fundamentale Risiken hinwegtäuschen.

    Insgesamt blieben die Kursausschläge beim Bitcoin in einer vergleichsweise engen Bandbreite. Seit über einem Monat bewegt er sich in der Handelsspanne zwischen 62.000 und 74.000 Dollar. Er liegt damit deutlich unter dem Rekordhoch, das im vergangenen Oktober bei etwa 126.000 Dollar erreicht worden war./jsl/men

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