Gewinner wegen Iran-Krieg? Düngemittel-Aktien gehen durch die Decke!

Laut Jefferies ist der Preis für US-Golf-NOLA-Harnstoff-Ammoniumnitrat seit Ende Februar um 21 Prozent gestiegen. Analyst Laurence Alexander vermutet, dass Düngemittelhersteller weiterhin profitieren könnten.

Die wichtige Wasserstraße verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und ist ein wichtiger Transportweg nicht nur für Öl, sondern auch für Düngemittel, die aus den Nebenprodukten der Ölraffination hergestellt oder aus Methan-Erdgas gewonnen werden können.

"Da die Straße von Hormus geschlossen ist und die Produzenten im Nahen Osten ihre Produktion eingestellt haben, hat sich der globale Düngemittelmarkt verengt und die Preise sind stark gestiegen", schreibt Alexander am Donnerstag in einer Analyse. "Nordamerikanische Produzenten wie Nutrien und LSB Industries sind zwar geografisch vom Konflikt nicht betroffen, doch hat dieser die Spotpreise im Inland zu Beginn der Frühjahrsaussaat in die Höhe getrieben."

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Jefferies hat Nutrien auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 96 US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent entspricht.

Auch für LSB Industries wurde das Kursziel nach oben angepasst, von 11 auf 15 US-Dollar. Die Halteempfehlung für die Aktie bleibt jedoch bestehen.

Laut Morgan Stanley werden durch die Straße von Hormus rund 27 Prozent des weltweiten Ammoniak- und 35 Prozent des globalen Harnstofftransports abgewickelt. Selbst nach einer Wiederöffnung der Passage dürfte es einige Zeit dauern, bis sich der Düngemittelhandel normalisiert.

Anfang März stellte Qatar Energy die Produktion von Flüssigerdgas ein, dem wichtigsten Rohstoff für die Herstellung stickstoffhaltiger Düngemittel wie Ammoniak und Harnstoff.

Die Preisschwankungen kommen zur Unzeit: Momentan ist auf der Nordhalbkugel Hauptsaison für die landwirtschaftliche Produktion. Es wird also nicht nur das Benzin für die Bauern teurer, sondern auch die Düngemittel.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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