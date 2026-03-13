US-Bondkrise: Der "Leise Killer" für den Aktienmarkt

Das Kernproblem ist die Diskrepanz zwischen dem massiven Angebot an neuen Staatsanleihen und der nachlassenden Nachfrage. Da das US-Defizit stetig wächst, müssen immer mehr Schulden am Markt platziert werden. Investoren verlangen dafür – verständlicherweise – eine höhere Risikoprämie (Term Premium). Aufgrund der enormen Kriegskosten dürfte sich die US-Schuldenaufnahme noch einmal beschleunigen.

Der US-Anleihenmarkt sendet derzeit Signale, die Investoren ernst nehmen sollten. Während die Märkte auf weitere Zinsschritte der Federal Reserve blicken, haben sich die Renditen der 10- und 30-jährigen Staatsanleihen von den kurzfristigen Geldmarktsätzen entkoppelt. Das Resultat ist eine steilere Zinskurve, die nicht durch wirtschaftlichen Optimismus getrieben ist, sondern durch ernste strukturelle Sorgen.

Dieses Umfeld schafft ein klassisches Stagflations-Dilemma für die Federal Reserve: Sollte die Inflation hartnäckig bleiben, während das Wachstum schwächelt, kann die Fed die Zinsen nicht in dem Maße senken, wie es der Aktienmarkt zur Stützung der Bewertungen benötigt. Und da die Realrenditen (Nominalrendite minus Inflationserwartung) hoch bleiben, konkurrieren Staatsanleihen zunehmend mit dem Aktienmarkt um das Kapital der Anleger.

Die 10-jährige US-Staatsanleihe fungiert als globaler risikofreier Referenzzins. Steigen diese Renditen kräftig an (wie aktuell gerade), wirkt das wie ein Bremsklotz für die gesamte US-Wirtschaft. Da sich US-Hypothekenzinsen eng an den 10-jährigen Renditen orientieren, verteuert jeder Basispunktanstieg den Traum vom Eigenheim und drückt die Konsumkraft. Daneben steigen auch die Refinanzierungskosten für Firmen. Besonders Unternehmen mit hohen Schuldenständen (wie viele Techkonzerne) geraten unter Druck, was die Gewinnerwartungen und damit die Aktienbewertungen belastet. Und dann kommt noch der hinzu, dass Kapital aus dem Aktienmarkt abfließt, wenn Anleihen bei geringem Risiko attraktive Renditen bieten.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist innerhalb von nur zwei Wochen von 3,95 Prozent auf aktuell 4,3 Prozent hochgeschnellt. Wenn sie diese Marke überschreitet und auf 4,5 oder gar 5 Prozent zusteuert, verlassen wir den Bereich der "Marktnervosität" und betreten die "Gefahrenzone":

Ab 4,5 Prozent beginnt eine Umschichtung der Kapitalströme, die besonders Tech-Aktien und den S&P 500 trifft. Bei diesem Niveau sinkt der "faire Wert" vieler Wachstumsaktien schlagartig um 10–15 Prozent. Hinzu kommt: Wenn eine "sichere" Staatsanleihe 4,5 Prozent zahlt, verlieren Dividendenaktien (wie Coca-Cola oder Versorger), die oft nur 3 Prozent oder weniger abwerfen, ihre Existenzberechtigung im Portfolio. Anleger verkaufen diese Aktien, um die sichere Rendite mitzunehmen.

Ein Anstieg auf 5 Prozent (wie wir ihn zuletzt im Herbst 2023 sahen) wirkt oft wie eine Vollbremsung für die Weltwirtschaft. Im Jahr 2023 löste ein solcher Anstieg eine Korrektur beim S&P 500 von über 10 Prozent innerhalb weniger Wochen aus. Die Marke gilt als psychologische und ökonomische Schmerzgrenze, ab der Aktien als "zu teuer" im Vergleich zum risikolosen Zins wahrgenommen werden.

Der Bond-Markt ist im Jahr 2026 zum entscheidenden Taktgeber geworden. Sollte die 10-jährige Rendite dauerhaft nach oben ausbrechen, wird der Aktienmarkt gezwungen sein, sich an ein deutlich restriktiveres Finanzierungsumfeld anzupassen. Wir sehen derzeit, wie der Markt anfängt, genau dieses Risiko in die Preise einzurechnen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion