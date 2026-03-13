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    Finexity AG: Geschäftszahlen 2025 & Ausblick 2026 – Das Wichtigste auf einen Blick

    Trotz noch negativer Erträge zeigt FINEXITY mit deutlichem Umsatzwachstum und klaren Zielen für 2026 und darüber hinaus einen ambitionierten Kurs in Richtung Profitabilität.

    Finexity AG: Geschäftszahlen 2025 & Ausblick 2026 – Das Wichtigste auf einen Blick
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    • Vorläufige Pro‑forma‑Zahlen 2025: Gesamtumsatz stieg um 17 % auf rund EUR 8,0 Mio.; Pro‑forma‑EBITDA rund EUR -2,7 Mio. (vorläufig, ungeprüft).
    • FINEXITY Gruppe (ohne SPVs) erzielte 2025 einen Umsatz von rund EUR 3,2 Mio. (+5 % vs. 2024) bei einem EBITDA von rund EUR -2,8 Mio. (vorläufig, ungeprüft).
    • Effecta GmbH erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von rund EUR 4,8 Mio. (+27 % vs. 2024) bei einem EBITDA von rund EUR 0,1 Mio.; der Erwerb von 90,1 % steht noch unter dem Vorbehalt des Inhaberkontrollverfahrens (Zahlen pro‑forma/hypothetisch).
    • Ausblick 2026 (Pro‑forma inkl. Effecta): erwarteter Gesamtumsatz rund EUR 9,6 Mio. (+≈20 %) bei einem EBITDA von rund EUR -3,5 Mio.; FINEXITY (exkl. Effecta) soll ~EUR 4,5 Mio. Umsatz (+41 %) und EBITDA ~-3,6 Mio. erreichen, Effecta ~EUR 5,1 Mio. Umsatz und EBITDA ~0,1 Mio. erwartet.
    • Begründung der Ergebnisentwicklung: anhaltende Investitionen in Plattform‑Skalierung, Ausbau regulatorischer Lizenzen und Integration von Effecta; mit zunehmender Skalierung und mehr wiederkehrenden Exchange‑Umsätzen wird eine sukzessive Verbesserung erwartet.
    • Mittelfristiges Ziel & Finanzierung: Ziel eines Gesamtumsatzes von über EUR 70 Mio. bei einer EBITDA‑Marche von ~25–30 %; das Unternehmen prüft zusätzliches Wachstumskapital (Eigen‑ oder Fremdkapital), aber noch keine konkreten Entscheidungen getroffen.

    Der Kurs von Finexity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,76 % im Minus.


    Finexity

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