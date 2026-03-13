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    Fraport: Dividendenausblick für Frankfurt Airport – Was Anleger wissen sollten

    Fraport stellt seine Dividendenpolitik neu auf: Künftig entscheidet der Verschuldungsgrad, wie viel an die Aktionäre fließt – mit klaren Schwellen und Spielraum für Krisenzeiten.

    Fraport: Dividendenausblick für Frankfurt Airport – Was Anleger wissen sollten
    Foto: Fraport AG
    • Der Vorstand der Fraport AG plant, die Dividende künftig an den Verschuldungsgrad des Konzerns zu koppeln.
    • Bis zu einem Verschuldungsgrad von 5,0x Netto-Finanzschulden zu EBITDA soll eine konstante Dividende von 1,00 EUR je Aktie vorgeschlagen werden.
    • Bei Unterschreitung eines Verschuldungsgrades von 5,0x ist eine Ausschüttungsquote von 60% bis 80% des Konzern-Ergebnisses vorgesehen.
    • Die neue Dividendenpolitik ist eine Abkehr von der vor der COVID-19-Pandemie geltenden Quote von 40% bis 60%.
    • Die Geschäftszahlen für 2025 und die Prognose für 2026 werden am 17. März 2026 veröffentlicht.
    • Die Strategie berücksichtigt extreme Ereignisse wie Pandemien oder Kriege, die eine Anpassung der Dividendenpolitik erforderlich machen können.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Fraport ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Fraport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,74 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 71,65EUR das entspricht einem Plus von +0,84 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.071,15PKT (-0,40 %).


    Fraport

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    ISIN:DE0005773303WKN:577330





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