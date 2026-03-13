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    'Zum Schutz Bahrains' - Briten patrouillieren über Golfstaat

    'Zum Schutz Bahrains' - Briten patrouillieren über Golfstaat
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON/CORK (dpa-AFX) - Flugzeuge der britischen Luftwaffe Royal Air Force (RAF) haben nach Angaben der Downing Street in der Nacht auf Freitag erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs über Bahrain patrouilliert. "Über Nacht flogen britische Jets erstmals Luftverteidigungsmissionen speziell zum Schutz Bahrains", sagte ein Sprecher von Premierminister Keir Starmer laut der Nachrichtenagentur PA.

    Angaben aus der Downing Street zufolge haben die Kampfjets den Luftraum über dem Inselstaat nach iranischen Drohnen abgesucht, "die in Richtung Bahrain unterwegs waren". Die RAF fliege "nun zum Schutz der britischen Bevölkerung, von Stützpunkten und unserer Partner in Katar, Zypern, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Bahrain", heißt es laut PA in dem Statement weiter.

    Am Donnerstag griff der Iran nach Angaben örtlicher Behörden Treibstofflager in Bahrain an. Der Inselstaat beherbergt den wichtigsten Stützpunkt der US-Marine im Nahen Osten./pba/DP/men





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