Silberpreis
Silber crasht auf 82,43 USD
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 82,43 USD, -1,78 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,85 %
|1 Monat
|+11,53 %
|3 Monate
|+33,17 %
|1 Jahr
|+152,40 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,65989USD. Heute notiert Silber bei 82,43USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.523,98USD wert – ein Zuwachs von +152,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt und überwiegend technisch/absichernd. Gewinne bei Überschreitung von 100 USD, insbesondere 110–150 USD, werden diskutiert; physischer Verkauf wird oft bevorzugt. Minen-Positionen werden angepasst; Chart-Analysen/Trends werden betont. Hohe physische Allokation diskutiert (ca. 90% physisch). Konkrete 14-Tage-Änderung wird im Text nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|405,70EUR
|+0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,66EUR
|+0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|289,76EUR
|+0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|429,00EUR
|-1,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,42EUR
|-3,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|672,75EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,44EUR
|+0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,12EUR
|+0,16 %
|Long
|1
|0,00
|142,58EUR
|+0,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,772EUR
|+1,17 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.