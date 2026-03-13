Silber crasht auf 82,43 USD

-1,78 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,85 % 1 Monat +11,53 % 3 Monate +33,17 % 1 Jahr +152,40 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 82,43. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,65989USD. Heute notiert Silber bei 82,43USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.523,98USD wert – ein Zuwachs von +152,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt und überwiegend technisch/absichernd. Gewinne bei Überschreitung von 100 USD, insbesondere 110–150 USD, werden diskutiert; physischer Verkauf wird oft bevorzugt. Minen-Positionen werden angepasst; Chart-Analysen/Trends werden betont. Hohe physische Allokation diskutiert (ca. 90% physisch). Konkrete 14-Tage-Änderung wird im Text nicht genannt.