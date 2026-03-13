Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport will seine Dividendenausschüttung künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Solange die Netto-Finanzverschuldung das Fünffache des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrage oder übersteige, soll die Auszahlung bei konstant einem Euro liegen, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit. Die Frankfurter wollen bei einem niedrigeren Verschuldungsgrad jeweils 60 bis 80 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinns nach Minderheiten ausschütten. Vor der Corona-Pandemie lag die Ausschüttungsquote bei 40 bis 60 Prozent des Gewinns.
Im Dezember hatte Fraport mitgeteilt, für 2025 erstmals seit der Pandemie wieder eine Dividende auszahlen zu wollen und zwar einen Euro je Aktie. Die Dividendenpolitik trage auch den Ergebnisbelastungen aus den zwischenzeitlichen und anstehenden Terminalinbetriebnahmen Rechnung, hieß es nun./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (13. März 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -5,29 %/+25,35 % bedeutet.
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