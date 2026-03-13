Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (13. März 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -5,29 %/+25,35 % bedeutet.