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    Enapter AG Announces Preliminary 2025 Financial Results

    Enapter AG closes 2025 with solid revenue but deeper-than-expected losses, driven by impairments and product returns, while a strong order backlog underpins its green hydrogen ambitions.

    Enapter AG Announces Preliminary 2025 Financial Results
    Foto: adobe.stock.com
    • Enapter AG's preliminary 2025 revenue was approximately €22.1 million, within the expected range of €20–22 million.
    • The preliminary, unaudited EBITDA for 2025 was about -€18.1 million, which was worse than the forecast of -€9 to -€10 million.
    • The negative EBITDA was mainly due to €3 million impairment charges on receivables and €4.5 million expenses related to the return of delivered stacks.
    • The company expects to recognize revenue from the returned stacks in fiscal year 2026.
    • The order backlog at the end of 2025 was approximately €36 million, with about €29 million attributable to 2026.
    • Enapter develops AEM electrolysers for green hydrogen production and offers the CoreKraft digital platform for energy system management.

    The price of Enapter at the time of the news was 1,4025EUR and was down -2,77 % compared with the previous day.


    Enapter

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    ISIN:DE000A255G02WKN:A255G0





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