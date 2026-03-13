Enapter AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger wissen!
Enapter legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen liegt, belasten Sonderfaktoren das Ergebnis deutlich stärker als prognostiziert.
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- Enapter AG veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Zahlen für 2025 (13.03.2026): Umsatz rund 22,1 Mio. € (innerhalb der Guidance 20–22 Mio. €)
- Vorläufiges, ungeprüftes EBITDA: rund -18,1 Mio. € (deutlich schlechter als die Prognose von -9 bis -10 Mio. €)
- Gründe für das schlechtere Ergebnis: Wertberichtigungen auf Forderungen von rund 3 Mio. € und Aufwand von rund 4,5 Mio. € im Zusammenhang mit der Rücknahme bereits gelieferter Stacks
- Enapter erwartet, die den zurückgenommenen Stacks zugrunde liegenden Umsätze im Geschäftsjahr 2026 zu realisieren
- Bereinigtes EBITDA ohne diese Effekte: rund -10,6 Mio. € (Vorjahr: -6,9 Mio. €)
- Auftragsbestand zum 31.12.2025: rund 36 Mio. €, davon nach aktueller Einschätzung ca. 29 Mio. € für das Geschäftsjahr 2026.
Der Kurs von Enapter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,77 % im
Minus.
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