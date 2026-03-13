    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTonkens Agrar AktievorwärtsNachrichten zu Tonkens Agrar
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tonkens Agrar: Prognose 2025/2026 gescheitert – Kartoffelpreise drücken Umsatz

    Tonkens Agrar AG gerät unter Druck: Schwache Märkte und hohe Kosten zwingen den Vorstand, die Jahresprognose 2025/26 zurückzunehmen – die bisherigen Ziele sind nicht mehr haltbar.

    Tonkens Agrar: Prognose 2025/2026 gescheitert – Kartoffelpreise drücken Umsatz
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der Tonkens Agrar AG muss die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 zurücknehmen; die Prognose kann nicht mehr erreicht werden.
    • Bekanntgabe erfolgte am 13. März 2026; Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026.
    • Ursprüngliche Erwartung: Konzernumsatz und Konzernergebnis vor Steuern sollten auf dem Vorjahresniveau liegen (Umsatz 2024/25: 18,5 Mio. EUR; Ergebnis vor Steuern 2024/25: -0,5 Mio. EUR).
    • Vorläufige Halbjahreszahlen 2025/26 zeigen einen deutlichen Umsatzrückgang und eine entsprechende Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr.
    • Ursachen: schwache Kartoffelpreise, zuletzt stark rückläufige Milchpreise sowie stark gestiegene Diesel‑ und Energiekosten (verstärkt durch geopolitische Konflikte); Kontraktsicherungen kompensieren nur teilweise.
    • Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten kann der Vorstand derzeit keine neue verlässliche Prognose erstellen; die bisherigen Prognosewerte werden deutlich unterschritten.

    Der Kurs von Tonkens Agrar lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,79 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,5000EUR das entspricht einem Minus von -14,06 % seit der Veröffentlichung.


    Tonkens Agrar

    -13,39 %
    -0,76 %
    +6,56 %
    -1,52 %
    -12,75 %
    -7,14 %
    +64,97 %
    -5,14 %
    -76,60 %
    ISIN:DE000A1EMHE0WKN:A1EMHE





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tonkens Agrar: Prognose 2025/2026 gescheitert – Kartoffelpreise drücken Umsatz Tonkens Agrar AG gerät unter Druck: Schwache Märkte und hohe Kosten zwingen den Vorstand, die Jahresprognose 2025/26 zurückzunehmen – die bisherigen Ziele sind nicht mehr haltbar.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     