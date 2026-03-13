Tonkens Agrar: Prognose 2025/2026 gescheitert – Kartoffelpreise drücken Umsatz
Tonkens Agrar AG gerät unter Druck: Schwache Märkte und hohe Kosten zwingen den Vorstand, die Jahresprognose 2025/26 zurückzunehmen – die bisherigen Ziele sind nicht mehr haltbar.
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- Der Vorstand der Tonkens Agrar AG muss die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 zurücknehmen; die Prognose kann nicht mehr erreicht werden.
- Bekanntgabe erfolgte am 13. März 2026; Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026.
- Ursprüngliche Erwartung: Konzernumsatz und Konzernergebnis vor Steuern sollten auf dem Vorjahresniveau liegen (Umsatz 2024/25: 18,5 Mio. EUR; Ergebnis vor Steuern 2024/25: -0,5 Mio. EUR).
- Vorläufige Halbjahreszahlen 2025/26 zeigen einen deutlichen Umsatzrückgang und eine entsprechende Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr.
- Ursachen: schwache Kartoffelpreise, zuletzt stark rückläufige Milchpreise sowie stark gestiegene Diesel‑ und Energiekosten (verstärkt durch geopolitische Konflikte); Kontraktsicherungen kompensieren nur teilweise.
- Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten kann der Vorstand derzeit keine neue verlässliche Prognose erstellen; die bisherigen Prognosewerte werden deutlich unterschritten.
Der Kurs von Tonkens Agrar lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,79 % im
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5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,5000EUR das entspricht einem Minus von -14,06 % seit der Veröffentlichung.
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