Börsen Start Update
Börsenstart USA - 13.03. - S&P 500 schwach -0,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.757,48 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +2,08 %, Verizon Communications +2,04 %, Sherwin-Williams +1,91 %, JPMorgan Chase +1,68 %, Cisco Systems +1,52 %
Flop-Werte: Caterpillar -1,31 %, Chevron Corporation -0,84 %, Salesforce -0,78 %, Apple -0,36 %, Microsoft -0,28 %
Der US Tech 100 steht bei 24.491,54 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,66 %, Micron Technology +3,80 %, Western Digital +3,04 %, Seagate Technology Holdings +2,96 %, Lam Research +2,78 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -2,51 %, Broadcom -1,97 %, Palantir -1,62 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,50 %, O'Reilly Automotive -1,46 %
Der S&P 500 steht bei 6.664,19 PKT und verliert bisher -0,29 %.
Top-Werte: Ares Management Registered (A) +6,03 %, International Paper +5,88 %, Blackstone +5,49 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +4,84 %, Lennar Registered (A) +4,36 %
Flop-Werte: The Mosaic -7,00 %, CF Industries Holdings -6,57 %, Freeport-McMoRan -3,95 %, Howmet Aerospace -3,63 %, Newmont Corporation -3,61 %
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