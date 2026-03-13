Omio startet im angesagtesten Reiseziel des Jahres und ermöglicht Reisenden, Japan wie nie zuvor zu entdecken

BERLIN, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Japan ist derzeit in aller Munde. Vom Cover des National Geographic bis hin zu Vogue und Condé Nast Traveller , die das Land zu einem der Top-Reiseziele für 2026 gekürt haben – das Interesse am „Land der aufgehenden Sonne" wächst weiter rasant.

Medien und Travel-Trendsetter prognostizieren für 2026 einen weiteren Boom im Japan-Tourismus. Passend zu diesem Trend startet Omio nun auch im Land der aufgehenden Sonne – und ermöglicht internationalen Reisenden, Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge, regionale Bahnverbindungen, Flüge, Busse und Fähren über eine einzige Plattform zu suchen, zu vergleichen und zu buchen.

Heute startet Omio in seinem 47. Markt mit einem umfassenden Launch in Japan – ein bedeutender Schritt, der internationale Reisen innerhalb des Landes deutlich vereinfacht. Von den ultraschnellen Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszügen über weit verzweigte regionale Bahnnetze bis hin zu Fernbussen, Inlandsflügen, umfangreichen Fährverbindungen und Japan Rail Pässen: Die Plattform bündelt eines der weltweit anspruchsvollsten Verkehrssysteme in einer einzigen, nahtlosen Nutzererfahrung.

Wachsende globale Nachfrage nach Japan



Japan verzeichnet Rekordzahlen bei internationalen Besucher:innen. 2025 überschritt das Land erstmals die Marke von 40 Millionen internationalen Reisenden – ein Anstieg von 15,8 % im Jahresvergleich – und festigte damit seine Position als eines der weltweit gefragtesten Reiseziele. Da führende Medien und Reise-Influencer:innen 2026 zum Jahr erklären, in dem man Japan besuchen sollte, ist ein Ende des Hypes nicht in Sicht.

Günstige Wechselkurse steigern zusätzlich die Attraktivität des Landes und machen Japan für internationale Reisende noch zugänglicher – besonders während der Hauptreisezeiten. Mit steigenden Touristenzahlen erleben bekannte Orte wie Mount Fuji und Kyoto eine stark wachsende Nachfrage. Eine ausgewogenere Verteilung der Besucherströme ist daher entscheidend, um authentische Reiseerlebnisse zu bewahren und gleichzeitig die Nachhaltigkeit lokaler Gemeinschaften zu sichern.

Reisen in Japan vereinfachen

Japans Bodenverkehrsnetz gehört zu den größten und am intensivsten genutzten der Welt. Hochgeschwindigkeitszüge sind dabei nur der Anfang. Häufig verkehrende Fernbusse, ein umfassendes Inlandsflugnetz sowie Fährverbindungen, die Tausende Inseln miteinander verbinden, schaffen ein komplexes Transportsystem – insbesondere für Reisende, die es nicht täglich nutzen.