AKTIE IM FOKUS
Siltronic an SDax-Spitze - Oddo sieht bessere Marktaussichten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Analystenstimme hat die Aktien von Chipzulieferer Siltronic am Freitag kräftig angetrieben. Sie knüpften an ihren jüngsten Aufwärtstrend an und stiegen in der Spitze um rund zwölf Prozent. Zuletzt betrug das Plus noch 7,4 Prozent auf 58,00 Euro, womit die Papiere Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDax waren. Außerdem konnten sich die Siltronic-Aktien deutlich von den 21- und 50-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend nach oben absetzen. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von fast einem Fünftel zu Buche.
Die Investmentbank Oddo BHF bekräftigte vor dem Wochenende ihr "Outperform"-Votum für Siltronic und erhöhte das Kursziel auf 65 Euro. Die Analysten sprachen von einer schrittweisen Verbesserung der Marktaussichten. Demnach stehe der Chipzulieferer kurz vor einem neuen Bullenzyklus. Die Erholung hänge allerdings davon ab, wie schnell die Kunden ihre Lagerbestände reduzieren. Am Vortag hatte Siltronic endgültige Zahlen zum vergangenen Jahr vorgelegt und wegen eines Verlusts die Dividende gestrichen./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 16.886 auf Ariva Indikation (13. März 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +16,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,27 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -17,67 %/+13,21 % bedeutet.
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Trotz der mauen Geschäftslage dann doch wieder ordentlich gestiegen zuletzt, da war mein Verkauf offenbar ein Fehler, aber die Reaktion wundert schon ein wenig, wo es noch besser aussah stand man auch schon im 30er Bereich, während zuletzt einige mit starken zahlen abgestraft wurden.
Lagerbestände ist meiner Meinung nach einfach ein Synonym für „unsere Produkte sind aktuell nicht so gefragt“.
Die Investitionen dürften in Teilen noch für die neue Fabrik sein. Die Anlagen wurden sicherlich sequenziell in Betrieb genommen und Restzahlungen bei großen Anlagen werden immer erst geleistet, wenn diese mängelfrei abgenommen sind. Dann gibt es noch zwei weitere Produktionsstandorte und ein Entwicklungscenter. Ich denke da gehen 200 Mio schon in Ordnung, auch wenn man das mit historischen Werten, also vor der neuen Fabrik vergleicht.