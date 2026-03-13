Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1476 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurox ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1476 (Donnerstag: 1,1547) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8713 (0,8660) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86503 (0,86243) britische Pfund, 182,85 (183,43) japanische Yen und 0,9034 (0,9028) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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EUR/USD Prognosen Update
Nach einem schwachen Start in die neue Woche zeigte sich eine Erholung, die im weiteren Verlauf jedoch zurückgewiesen wurde. Am heutigen Freitag steht dadurch das Jahreshoch aus 2022 unter Druck, ein Bruch dürfte die Abwärtstendenz verstärken.
Mögliche Tagesspanne: 1,1450 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1530 = Vorwochentief | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1318 | 1,1275
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart ist der Kurs aus der Vorwochenspanne nach unten ausgebrochen, was einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf darstellen dürfte. Nach Bruch der 1,16er-Marke könnte das Januarhoch stützen und sich am heutigen Mittwoch zunächst eine Stabilisierung abzeichnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1766 = Vorwochentief | 1,1830
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #10
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1813
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind direkt unter das Vorjahreshoch zurückgekommen. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs jedoch in einer engen Handelsspanne an der 1,18er-Marke stabilisiert. Ein Ausbruch aus dieser Tradingrange dürfte zum Wochenstart am Montag einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf liefern. Mit Blick auf die weltpolitische Lage sind stärkere Bewegungen zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1740 bis 1,1830
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1834 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1766 = Vorwochentief | 1,1608 | 1,1575
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag herauskristallisieren, in welche Richtung das Währungspaar tendiert. Bei einem Erholungsversuch dürfte mit Widerstand zu rechnen sein, Wahrscheinlicher wäre jedoch ein Bruch unter das Vorwochentief, dem schwächere Notierungen in Richtung des 1,16er-Bereichs folgen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1860 alternativ 1,1690 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart notiert der Kurs unter dem Vorjahreshoch. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro nach volatilen Bewegungen weiter nachgeben und eher in Richtung der 1,15er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1590 bis 1,1860
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde ein Bruch der 200-Tage-Linie weitere Schwäche nach sich ziehen und die bisherigen Jahresgewinne aufzehren. Sollte der Verkaufsdruck hingegen bereits an der 1,17er-Marke abgefangen werden, bliebe noch eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1440 bis 1,1710 alternativ 1,1690 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading