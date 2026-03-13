Biontech-Geldgeber wollen in neue Sahin-Türeci-Firma investieren

Biontech Meine Meinung: Klar war eigentlich bereits länger, dass im Erfolgsfall und anstehender Vermarktung irgendwann Ugur und Türeci die erste Reihe im Unternehmen verlassen. Aber erst und nur dann (im Erfolgsfall)! Also gehen die Vorstände fest vom Erfolg aus? IMHO!

Die Ankündigung der organisatorischen Veränderung (Auslagerung der innovativsten NextGen-mRNA-Forschung) dürfte ein klarer Hinweis auf anstehende und entscheidende Erfolge 2026 in der bisherigen Pipeline sein, aber der Kapitalmarkt und die Presse haben dies nicht verstanden und die Vorstände können es noch nicht als ad hoc melden, weil formal noch einige nötige Details, weitere Daten und Auswertungen fehlen IMHO.

Wahrscheinlich hat der Aufsichtsrat auch "in etwa" gesagt, konzentriert Euch als Vorstände jetzt bitte auf die wirtschaftliche Verwertung der bereits entwicklten Produkte (insb. IOs ADCs) und fangt bitte nicht ständig noch etwas Neues an. Und mRNA sei bisher in den Onkologie-Studien nicht so gut gelaufen, also mRNA bitte stark reduzieren. Die Gründer haben gesagt, wir werden nicht jünger und wollen unsere neuen mRNA-Ideen nicht ständig zurückstellen (erst jahrelang C19 Corona und jetzt primär nur noch Kommerzialisierung von China-IP-Onkologie-Einkäufen). Das kann doch auch jemand anderes machen und wir kümmern uns endlich bitte (weniger fremdbestimmt) um unsere ganz neue Ideen.

Ergebnis: Damit entsteht sogar viel mehr Innovation, auch für Biontech.

Ein Beispiel: Wir werden im ersten Halbjahr 2026 sehen, dass Biontech bei der häufigsten Krebs-Todesursache bei Männern im Rezidiv (Krebs-Rückfall) das Überleben mehr als verdoppeln kann mit BNT316 Gotistobart IMHO (darauf wette ich).

Auch bei BNT327 Pumitamig werden die Daten zeigen, warum BMS als Onkologie-Konzern sich vertraglich verpflichtet hat vorab bereits mehrere Milliarden an Biontech zu zahlen. Merck Keytruda 30 Mrd. USD pa. wirkt deutlich schwächer und kann bei viel weniger Patienten eingesetzt werden. Auch bei BNT323 (sehr zeitnah) und mehreren weiteren Wirkstoffen stehen 2026 sehr gute Nachrichten an. Das ist aber nur meine bescheidene Meinung.

Derzeit erstelle ich eine Liste der anstehenden Onkologie-Kongresse, wo und wann diese Daten präsentiert werden.