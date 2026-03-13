Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Zalando
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 1
Performance 1M: +16,74 %
Performance 1M: +16,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum zu Zalando zeigt sich gemischtes Sentiment: Buyback (bis 300 Mio €, ca. 5%), Analysten-Ziele >30–35 €, positives Zahlen-/Management-Bild; Skepsis zu KI-Euphorie und Bewertung (ARP ca. 4–5%). ARK-Debatten und Buyback-Diskussionen prägen das Bild. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: %.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 2
Performance 1M: -6,43 %
Performance 1M: -6,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Siemens Energy wird im wallstreetONLINE-Forum gemischt bewertet: Fundamentale Stärke (Megatrends Netzausbau, KI-Rechenzentren) und ein Großrückkauf (2 Mrd EUR, bis 70 Mio Aktien) stützen den Kurs; STOXX Europe 50-Aufnahme erhöht Sichtbarkeit; BofA setzt Ziel 220 €. Kritische Stimmen nennen Bewertung/Überbewertung. Kaufniveaus 80–160 €, 14-Tage-Entwicklung zeigt Aufwärtsmomentum; konkrete Prozentzahl fehlt.
RWE
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 3
Performance 1M: +10,54 %
Performance 1M: +10,54 %
Airbus
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 4
Performance 1M: -8,28 %
Performance 1M: -8,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Airbus: Technische Hinweise auf Bodenbildung (Beitrag 3) oder Reboundpotenzial heute (Beitrag 10); fundamental wird die starke Auftragslage betont (Auftragsbücher für 10 Jahre voll, Beitrag 1). Insgesamt unklare Trendlage mit Abwärts- wie Erholungspotenzial. Die 14-Tage-Kursveränderung ist in den Beiträgen nicht angegeben.
E.ON
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 5
Performance 1M: +10,20 %
Performance 1M: +10,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
WallstreetONLINE-Forum berichtet gemischtes E.ON-Sentiment. Technisch dominieren abwärtsgerichtete Signale (X‑Wave, neue Abwärtswelle). Beitrag 1 verweist auf überraschende Entwicklung bis ca. 20 Euro; andere nennen Kauf-/Halt-Bereiche 14–17 Euro. Insgesamt vorsichtig, Fokus auf mögliche Abwärtsdrift statt klarer Aufwärtsentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber E.ON eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 6
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Rheinmetall-Sentiment. Positive Anzeichen aus Aufträgen, Standorten und Kooperationen (Nooteboom); zugleich Diskussion über sehr hohe Zielmarken wie 5000 € bis 2030 und Skepsis wegen Bewertung/Umsetzbarkeit. Iran-Krieg-nachfragte Drohnen werden diskutiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt; fundamentale/technische Aspekte bleiben überwiegend sachlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 7
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Optimismus durch Sparprogramm, 160 Mrd € Investitionen, SSP-Plattform und 2030-Ziele (>70% EVs). Analysten sehen oft Unterbewertung. Kritiker warnen vor Transformationsrisiken, China-/USA-Herausforderungen und Stellenabbau. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; aktuelles Niveau ca. 90 € (März 2026).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 46,15%
|PUT: 53,85%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -7,69 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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