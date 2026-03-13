Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON

WallstreetONLINE-Forum berichtet gemischtes E.ON-Sentiment. Technisch dominieren abwärtsgerichtete Signale (X‑Wave, neue Abwärtswelle). Beitrag 1 verweist auf überraschende Entwicklung bis ca. 20 Euro; andere nennen Kauf-/Halt-Bereiche 14–17 Euro. Insgesamt vorsichtig, Fokus auf mögliche Abwärtsdrift statt klarer Aufwärtsentwicklung.