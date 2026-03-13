Italien bereitet Abzug von Soldaten aus Erbil im Nordirak vor

ROM (dpa-AFX) - Nach einem Angriff auf eine italienische Militärbasis nahe Erbil im Nordirak bereitet sich Italien darauf vor, seine Soldaten von dort abzuziehen. Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte der Zeitung "Corriere della Sera", 102 Militärangehörige seien bereits nach Italien zurückgekehrt, 75 nach Jordanien verlegt worden. "Für die übrigen wird derzeit eine Verlegung auf dem Landweg organisiert, um nach Italien zurückzukehren", sagte Crosetto.

Eine Drohne war nach Angaben der italienischen Regierung vor wenigen Tagen auf den Stützpunkt gestürzt. Die italienischen Soldaten auf der Basis blieben unverletzt, weil sie sich rechtzeitig in Schutzbunker zurückgezogen hatten. Außenminister Antonio Tajani sagte nach dem Angriff: "Der Schutz unserer Militärangehörigen und Landsleute bleibt die absolute Priorität." In dieser Phase sei es entscheidend, Vorsicht und Zurückhaltung walten zu lassen, sagte er./rme/DP/men



