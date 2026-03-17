Ihre wichtigsten Termine
Nvidia, Qualcomm, Audi, Dermapharm, Docusign und Fraport stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Instone Real Estate, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Jahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt
17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Februar-Umsatz
22:00 Uhr, USA: Docusign, Jahreszahlen
23:00 Uhr, Großbritannien: Prudential, Jahreszahlen
USA: Qualcomm, Hauptversammlung
USA: Nvidia, Investor Day
Konjunkturdaten
10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 3/26
15:00 Uhr, USA: Frühindikator 2/26
15:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 17.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 13:30 USA Retail Sales (MoM) 13:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 13:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 13:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 15:00 EUR ECB's President Lagarde speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Live am Markt: Volumen- und Orderflow
|18.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18.03. 14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin