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    Ares Management Registered (A) - Aktie legt am 13.03.2026 stark zu

    Am 13.03.2026 ist die Ares Management Registered (A) Aktie, bisher, um +5,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ares Management Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Ares Management Registered (A) - Aktie legt am 13.03.2026 stark zu
    Foto: adobe.stock.com

    Ares Management ist ein führendes Investmentunternehmen im Bereich alternativer Anlagen mit einem diversifizierten Portfolio und globaler Reichweite.

    Ares Management Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ares Management Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +5,54 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ares Management Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,69, mit einem Plus von +5,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der Kurs der Ares Management Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -43,60 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ares Management Registered (A) Aktie damit um -17,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ares Management Registered (A) auf -41,88 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

    Ares Management Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,19 %
    1 Monat -26,02 %
    3 Monate -43,60 %
    1 Jahr -37,51 %

    Informationen zur Ares Management Registered (A) Aktie

    Es gibt 221 Mio. Ares Management Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,62 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Ares Management Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ares Management Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ares Management Registered (A)

    +5,53 %
    -15,55 %
    -24,10 %
    -42,07 %
    -35,56 %
    -30,46 %
    +617,83 %
    ISIN:US03990B1017WKN:A2N87U



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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