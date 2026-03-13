Ares Management Registered (A) - Aktie legt am 13.03.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ares Management Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +5,54 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ares Management Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,69€, mit einem Plus von +5,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Ares Management ist ein führendes Investmentunternehmen im Bereich alternativer Anlagen mit einem diversifizierten Portfolio und globaler Reichweite.

Der Kurs der Ares Management Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -43,60 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ares Management Registered (A) Aktie damit um -17,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ares Management Registered (A) auf -41,88 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

Ares Management Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,19 % 1 Monat -26,02 % 3 Monate -43,60 % 1 Jahr -37,51 %

Informationen zur Ares Management Registered (A) Aktie

Es gibt 221 Mio. Ares Management Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,62 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Immer mehr Private-Credit-Fonds kämpfen mit Rücknahmeanträgen. Gleichzeitig steckt die Deutsche Bank mit rund 26 Milliarden Euro in dem boomenden Kreditmarkt – Anleger flüchten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Blackstone, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,03 %.

Ares Management Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ares Management Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ares Management Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.