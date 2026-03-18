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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Augen auf: General Mills, Macy's, Micron, Walt Disney, Samsung & Hellofresh

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Augen auf: General Mills, Macy's, Micron, Walt Disney, Samsung & Hellofresh
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    01:00 Uhr, Korea: Samsung, Hauptversammlung
    07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)
    07:45 Uhr, Italien: Eni, Jahreszahlen (detailliert)
    10:00 Uhr, Deutschland: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz
    18:00 Uhr, USA: Walt Disney, Hauptversammlung
    21:00 Uhr, USA: Micron, Q2-Zahlen
    USA: Macy's, Q4-Zahlen
    USA: General Mills, Q3-Zahlen

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    Konjunkturdaten


    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 2/26
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    13:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 2/26
    15:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 1/26
    15:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht
    19:00 Uhr, USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.03.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    13:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    13:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    13:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    13:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    14:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:30 WebinarWH SelfInvest: Gewinne sichern ohne nachzudenken
    18:30 WebinarHSBC: Vor der Fed-Sitzung - wie Sie auf Zinsen setzen können
    19.03. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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