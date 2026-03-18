Ihre wichtigsten Termine
Alle Augen auf: General Mills, Macy's, Micron, Walt Disney, Samsung & Hellofresh
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
01:00 Uhr, Korea: Samsung, Hauptversammlung
07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)
07:45 Uhr, Italien: Eni, Jahreszahlen (detailliert)
10:00 Uhr, Deutschland: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz
18:00 Uhr, USA: Walt Disney, Hauptversammlung
21:00 Uhr, USA: Micron, Q2-Zahlen
USA: Macy's, Q4-Zahlen
USA: General Mills, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 2/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
13:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 2/26
15:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 1/26
15:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht
19:00 Uhr, USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 13:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 13:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 13:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 13:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:15 USA Industrieproduktion (Monat)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Gewinne sichern ohne nachzudenken
|18:30
|Webinar
|HSBC: Vor der Fed-Sitzung - wie Sie auf Zinsen setzen können
|19.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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