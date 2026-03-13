Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.036,17USD pro Feinunze und notiert damit -0,86 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,94USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,75 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,86USD und verzeichnet ein Plus von +3,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,08USD und verzeichnet ein Plus von +3,83 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.571,00 USD -3,62 % Platin 2.037,00 USD -5,06 % Kupfer London Rolling 12.796,14 USD -1,09 % Aluminium 3.454,56 PKT -2,67 % Erdgas 3,173 USD -2,27 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -5,06 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.03.26, 17:29 Uhr.