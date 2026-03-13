DZ BANK stuft K+S auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben. Der Düngerkonzern habe solide und im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag. Der jüngste Kurssprung der Papiere hänge derweil nicht mit den Resultaten, sondern mit Spekulationen darüber zusammen, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken wird. Die Blockade könnte aber durch Diplomatie oder einen (Trump-typischen) USA-/Iran-Deal zügig enden, womit der Preisschock nurtemporär wäre. Gleichzeitig könnte es sein, dass Landwirte ? unter Stickstoff- und Phosphat-bedingtem Margendruck in den "Kali-Sparmodus" gehen./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 18,21EUR auf Tradegate (13. März 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,24 € , was eine Steigerung von +5,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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