Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Fedex, Continental, Docmorris, Carl Zeiss Meditec und 1&1
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Procredit, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call)
07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)
07:00 Uhr, Schweiz: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
07:10 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: SGL, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Schweiz: ABB, Hauptversammlung
21:00 Uhr, USA: Fedex, Q3-Zahlen
Deutschland: Continental, Geschäftsbericht
Deutschland: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht
Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
Großbritannien: Accenture, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 1/26
09:30 Uhr, Schweiz: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 Uhr, Schweiz: SNB, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q4/25
13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
13:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
14:15 Uhr, EU: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
15:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
15:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Exporte (Jahr) 00:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 00:50 JPN Importe (Jahr) 00:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 03:25 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 03:25 JPN BoJ Interest Rate Decision 07:30 JPN BoJ Press Conference 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 13:00 EUR ECB's De Guindos speech 14:00 EUR ECB's Elderson speech 19:00 USA FOMC Wirtschaftsprojektion 19:00 USA Zinsprojektionen - Aktuell 19:00 USA Zinsprojektionen - Langfristig 19:00 USA Zinsprojektionen - 1 Jahr 19:00 USA Fed-Zinsentscheid 19:00 USA Zinsprojektionen - 2 Jahre 19:00 USA Erklärung zur Geldpolitik der Fed 19:30 USA FOMC Pressekonferenz
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten
|20.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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