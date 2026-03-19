    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHELLA AktievorwärtsNachrichten zu HELLA

    Ihre wichtigsten Termine

    533 Aufrufe 533 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spannende Updates von: Fedex, Continental, Docmorris, Carl Zeiss Meditec und 1&1

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Fedex, Continental, Docmorris, Carl Zeiss Meditec und 1&1
    Foto: Kevin Wolf - FR33460 AP

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Procredit, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call)
    07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 
    07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)
    07:00 Uhr, Schweiz: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
    07:10 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: SGL, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Schweiz: ABB, Hauptversammlung
    21:00 Uhr, USA: Fedex, Q3-Zahlen
    Deutschland: Continental, Geschäftsbericht
    Deutschland: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 
    Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
    Großbritannien: Accenture, Q2-Zahlen

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 1/26
    09:30 Uhr, Schweiz: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:30 Uhr, Schweiz: SNB, Zinsentscheid
    11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q4/25
    13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
    13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    13:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
    14:15 Uhr, EU: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
    15:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
    15:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 1/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.03.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNExporte (Jahr)
    00:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    00:50JapanJPNImporte (Jahr)
    00:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    03:25JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    03:25JapanJPNBoJ Interest Rate Decision
    07:30JapanJPNBoJ Press Conference
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    13:00Euro ZoneEURECB's De Guindos speech
    14:00Euro ZoneEURECB's Elderson speech
    19:00USAUSAFOMC Wirtschaftsprojektion
    19:00USAUSAZinsprojektionen - Aktuell
    19:00USAUSAZinsprojektionen - Langfristig
    19:00USAUSAZinsprojektionen - 1 Jahr
    19:00USAUSAFed-Zinsentscheid
    19:00USAUSAZinsprojektionen - 2 Jahre
    19:00USAUSAErklärung zur Geldpolitik der Fed
    19:30USAUSAFOMC Pressekonferenz
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten
    20.03. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin



    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Spannende Updates von: Fedex, Continental, Docmorris, Carl Zeiss Meditec und 1&1 Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     