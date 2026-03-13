TAGESVORSCHAU
Termine am 16. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen
07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen
08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen
07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)
08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen
10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung
CHE: Tecan, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26
03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26
10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
14:00 POL: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Empire State Bericht 3/26
14:15 USA: Industrieproduktion 2/26
14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München
Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.
FRA: Handelsgespräche zwischen den USA und China in Frankreich US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer treffen den Vize-Ministerpräsidenten von China He Lifeng für Handels- und Wirtschaftsgespräche in Paris.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel
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