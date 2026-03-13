Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Minus: Nebenwerte stürzen ab, Tech hält sich stabil
Europas Börsen im Rückwärtsgang, die Wall Street nur leicht unter Druck: Vor allem deutsche Nebenwerte geraten ins Straucheln, während Tech-Titel sich erstaunlich robust halten.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte deutliche Abschläge. Der Leitindex DAX gibt aktuell um 0,37 Prozent nach und steht bei 23.426,27 Punkten. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er verliert 1,39 Prozent auf 28.798,09 Punkte. Auch der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, liegt mit einem Minus von 1,16 Prozent bei 16.824,49 Punkten klar im negativen Bereich. Vergleichsweise stabil präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex büßt lediglich 0,08 Prozent ein und notiert bei 3.569,93 Punkten. An der Wall Street ist die Stimmung ebenfalls verhalten. Der Dow Jones Industrial sinkt um 0,17 Prozent auf 46.673,06 Punkte. Deutlich stärker unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der aktuell 0,51 Prozent verliert und bei 6.648,84 Punkten notiert. Insgesamt zeigt sich damit ein schwächerer Handelstag, an dem vor allem die deutschen Nebenwerte und der US-Gesamtmarkt stärker nachgeben, während der DAX und der Dow Jones moderat im Minus liegen und der TecDAX nahezu behauptet bleibt.
DAXZalando führte den DAX mit +6,10% an, gefolgt von E.ON (+2,96%) und Rheinmetall (+2,77%). Auf der Verliererseite standen Airbus (-2,76%), Volkswagen (VW) Vz (-3,27%) und Siemens Energy (-5,79%). Der Abstand zwischen Spitzenreiter Zalando und Schlusslicht Siemens Energy beträgt damit 11,89 Prozentpunkte.
MDAXK+S war Topwert im MDAX mit +3,58%, vor RTL Group (+2,19%) und TeamViewer (+2,02%). Fraport (-4,38%), Kion Group (-5,00%) und ThyssenKrupp (-6,57%) bildeten die MDAX-Flops. Die Spannbreite vom besten zum schlechtesten Wert liegt bei 10,15 Prozentpunkten.
SDAXIm SDAX stach SILTRONIC AG mit +8,53% hervor; SUESS MicroTec (+4,07%) und Alzchem Group (+3,55%) folgten. Auf der Gegenseite standen Gerresheimer (-5,20%), Salzgitter (-8,06%) und 1&1 (-8,25%). Zwischen Top und Flop klafft mit 16,78 Prozentpunkten die größte Differenz dieser Indizes.
TecDAXAuch im TecDAX führte SILTRONIC AG (+8,53%) die Gewinnerliste an, gefolgt von SUESS MicroTec (+4,07%) und SMA Solar Technology (+2,91%). Bechtle (-3,07%), United Internet (-3,80%) und 1&1 (-8,25%) lagen am Ende. Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt ebenfalls 16,78 Prozentpunkte.
Dow JonesBoeing war Stärkster im Dow Jones mit +2,60%, Sherwin‑Williams und Verizon Communications verbuchten je +1,36%. Apple (-1,28%), Microsoft (-1,42%) und Salesforce (-3,01%) gehörten zu den Verlierern. Die Spanne vom Top zum Flop beträgt 5,61 Prozentpunkte.
S&P 500SanDisk Corporation führte das S&P 500‑Feld mit +5,45% an, gefolgt von International Paper (+5,11%) und Ares Management (+4,70%). Auf der Verliererseite lagen CF Industries Holdings (-4,38%), Freeport‑McMoRan (-4,76%) und Adobe (-5,31%). Der Abstand zwischen Best- und Worst‑Performer beträgt 10,76 Prozentpunkte.
Übergreifende BeobachtungenSILTRONIC AG ist der stärkste Gewinner (±8,53%) und taucht sowohl im SDAX als auch im TecDAX ganz oben auf. Größter Verlierer ist 1&1 mit -8,25%, ebenfalls mehrfach in SDAX und TecDAX gelistet. Insgesamt zeigen die kleineren deutschen Indizes (SDAX/TecDAX) die höchsten Einzelbewegungen, während der Dow Jones vergleichsweise moderate Spreads aufweist.
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