Kaum verändert - Iran-Krieg bleibt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 125,84 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

Der Krieg im Iran steht weiter im Blick des Anleihemarktes. Die Ölpreise blieben auch zum Wochenausklang auf einem hohen Niveau. Ungeachtet der Sorgen um die Blockade der Straße von Hormus sehen sich die USA im Iran-Krieg weiter auf dem Weg zum Erfolg. Die US-Attacken seien noch mal auf das bisher höchste Niveau gesteigert worden, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 13. Tag des Krieges. Die Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur hat bisher zu keiner nachhaltigen Senkung des Niveaus geführt. Die Verunsicherung an den Märkten bleibt hoch.