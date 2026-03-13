SanDisk Corporation - Aktie steigt rasant +6,45 % - 13.03.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SanDisk Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,69 % verkraften.

Die SanDisk Corporation Aktie konnte bisher um +6,45 % auf 662,25$ zulegen. Das sind +40,10 $ mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 662,25$, mit einem Plus von +6,45 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +16,24 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -1,69 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,24 % 1 Monat -1,69 % 3 Monate -1,69 % 1 Jahr -1,69 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,23 Mrd.USD € wert.

Europas Börsen im Rückwärtsgang, die Wall Street nur leicht unter Druck: Vor allem deutsche Nebenwerte geraten ins Straucheln, während Tech-Titel sich erstaunlich robust halten.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.